Неисправное шасси развернуло вылетевший в Ереван самолет

В Екатеринбурге — вынужденная посадка. При наборе высоты на борту самолета Airbus А-320, вылетевшего в Ереван, сработал датчик неисправности шасси. Экипаж самолета "Уральских авиалиний" принял решение вернуться на взлетное поле аэропорта Кольцова.

На борту самолета было шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе двое детей. При вынужденной посадке никто не пострадал, сообщает "Интерфакс".

Для доставки пассажиров в Ереван "Уральские авиакомпании" предоставили резервный самолет. Он вылетит из Екатеринбурга в столицу Армении в 10 часов 10 минут по московскому времени.