Сломавшему сыну ключицу пьяному отцу-одиночке предъявили статью

Уголовное дело возбуждено в Омске против 37-летнего отца, который пьяным сломал ключицу своему шестилетнему сыну. Это произошло 17 января. Департамент образования мэрии Омска потребовал ограничить нерадивого родителя в правах.

В отношении отца, который сломал ключицу ребенку, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), сообщает РИА Новости. О семье известно, что мать ребенка, возможно, проживает за границей.

17 января из квартиры, где живут отец и сын, раздавались крики, шум и детский плач. Соседка по площадке позвонила в дверь, ей открыл пьяный отец мальчика. Заметив кровоподтеки на лице у ребенка, бдительная соседка вызвала полицию и скорую.

Неделей ранее в Омске пострадал ребенок, которого избивал отчим.