В СИЗО Инты подали кашу с жуками

Один из содержащихся в СИЗО Инты задержанных пожаловался на жуков в овсяной каше. Отдел полиции Инты направил запрос в Роспотребнадзор. "Насекомые в еде опасности для взрослого человека не представляют, особенно после тепловой обработки", — пришел оттуда ответ.

Кроме того, полицейские направили претензию о несоответствии качества блюд поставщику горящей и холодной пищи и продуктов в изолятор временного содержания, сообщил пресс-центр МВД Коми. Руководитель отдела полиции Инты потребовал от компании соблюдения технологических режимов, приемов, рецептур и норм выхода готовых блюд.