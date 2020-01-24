В России пока не выявлено случаев подозрения на коронавирус

Роспотребнадзор не выявил новых случаев подозрения на коронавирус 2019-nCoV в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Туристов, отправляющихся в Китай, просят соблюдать меры предосторожности — использовать маски, мыть руки после посещения общественных мест и перед приемом пищи, не посещать рынки, зоопарки и массовые мероприятия. При первых признаках заболевания необходимо обратиться за медпомощью.

Также в Роспотребнадзоре добавили, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует Китаю усилить меры эпиднадзора, особенно во время празднования китайского нового года. В настоящее время Роспотребнадзор держит связь с ВОЗ и властями Китая в связи с распространением нового коронавируса и проводит профилактические мероприятия в целях снижения рисков для российских граждан.



31 декабря 2019 года власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Также было подтверждено, что он передается от человека к человеку.

По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Болезнь уже распространилась за пределы Китая: заразившиеся есть в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, США. Всего заболевших более 830 человек.

В Ухане приняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции: приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще 12 городов.

В связи с быстрым распространением коронавируса власти ввели в Пекине наивысший — первый уровень мер реагирования. Как сообщает "Интерфакс", в китайской столице уже зафиксировано 29 случаев заболевания новым типом пневмонии, состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. Закрыты крупные культурные учреждения и отменены мероприятия в честь наступления китайского нового года.

Вместе с тем спецкомиссия ВОЗ пришла к выводу, что пока не нужно объявлять чрезвычайную ситуацию. Всем странам рекомендовано продолжить противоэпидемические мероприятия и продолжить изучать новый коронавирус, чтобы разработать методы борьбы с ним.