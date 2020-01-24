Орешкин рассказал об отношении международного бизнеса к переменам в России

Международный бизнес смотрит на изменения в российском правительстве с оптимизмом, рассказал каналу "Россия 24" в интервью назначенный помощником президента Максим Орешкин. Настроение западного бизнеса позитивное, они готовы инвестировать и развивать новые проекты в России. Такие выводы Орешкин сделал по итогам Международного экономического форума в Давосе.

Максим Орешкин напомнил, что в рейтинге делового климата Doing Business Россия занимает 28 место и продолжает продвигаться вперед. Изменения отраслевого регулирования, регуляторная гильотина и снятие существующих барьеров в экономике и другие начинания, которые реализуются в течение ближайших двух лет, сделают условия ведения бизнеса в России лучше, подчеркнул бывший глава Минэкономразвития России.

По словам нового советника Владимира Путина, для России приоритетом остаются многосторонние форматы глобальных торговых отношений, сотрудничество в рамках ВТО. Максим Орешкин назвал достигнутое Трампом и Цзиньпинем торговое соглашение США и Китая миной замедленного действия, заложенной под международную торговлю. Но оно дает короткое перемирие на 2020 год, отмечает экономист. Но с 2021 года количество споров в треугольнике США-Китай-Евросоюз начнет возрастать, прогнозирует помощник президента России.

"Я не думаю, что двусторонность — это новое будущее для мировой торговой политики. Мы в России точно остаемся полными сторонниками многосторонних форматов, ВТО, — подчеркнул Максим Орешкин. — Надо сказать очень простую вещь: что нравится двум, необязательно нравится третьему и всем остальным".

На Давосском форуме тема климата была обозначена как главный риск глобальной экономики. Для ее обсуждения в Давос с выступлением была приглашена экоактивистка Грета Тунберг. Максим Орешкин отметил, что Евросоюз к 2050 году поставил амбициозные задачи: перейти к нейтральному влиянию на климат и нулевые выбросы углекислого газа. Эти амбициозные цели и способы их достижения, поясняет помощник главы российского государства, будут менять крупнейший рынок по поставкам нефти и газа из России. Орешкин призывает анализировать, уже готовить российскую экономику к тем изменениям, которые произойдут через десятки лет.

Составитель прогнозов, которые иногда сбываются. Так охарактеризовало нового помощника Путина Максима Орешкина РИА Новости. Во время, когда Орешкин возглавлял Минэкономразвития, российский ВВП, хоть и медленно, но постоянно рос. В 2016 году рост составил 0,3%, в 2017 году — 1,8%, а в 2018 году уже 2,5%. По итогам 2019 года рост, ожидается в размере 1,3%. При этом инфляция в России в 2017 году замедлялась до исторического минимума — 2,5%.

Сбываются не все его предсказания: еще в 2016 году Орешкин предупреждал о скором обвале рынка США, "жесткой посадке" экономики Китая и длительной адаптации к новой реальности стран-экспортеров нефти. Но Максим Орешкин оказался прав, призывая россиян отказываться от доллара и обещая стабильность национальной валюты. Новый помощник Путина был в числе инициаторов идеи о повышении НДС. Так в Минэкономразвития планировали облегчить налоговую нагрузку на работодателей, перенеся ее на потребителя товаров и услуг.

Статус "фаворита Путина" не помог Орешкину избежать жесткой критики: весной 2019 года спикер Думы Вячеслав Володин отчитал министра за плохую подготовку к отчету перед депутатами.