Пьяный украинец сломал автомат во время налета на банк в Алуште

В откровенный фарс превратилось нападение пьяного гражданина Украины на отделение банка в Алуште. Злоумышленник не только не смог ничего забрать, но еще и сломал страйкбольный автомат, а на выходе его уже ждали полицейские, сообщило управление МВД в Крыму. Все действия горе-налетчика сняли камеры наблюдения.

В помещение представительства "Севастопольского морского банка" в Алуште мужчина ввалился около 16:30 10 января. Он бравировал пластиковым автоматом, разогнал персонал, опрокинул все стулья и успел порыться в документах, когда вспомнил, что пришел за деньгами. Угрозами он ничего не добился, и тогда налетчик дулом ткнул в стекло кассы, но и тут его ждало разочарование — от автомата для игры в страйкбол отлетели несколько запчастей, а стекло даже не дрогнуло.

Помыкавшись по офису, грабитель предпринял еще одну попытку припугнуть сотрудников, и снова безуспешную — его оружие и вовсе оказалось непригодно к стрельбе. Бросив его на пол, горемыка направился к выходу и уже спустя несколько минут был закован в наручники.

За неповиновение стражам порядка украинец получил 10 суток административного ареста, но и сейчас он остается под стражей — за хулиганство ему грозит до пяти лет в колонии.