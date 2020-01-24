Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер столицы

Участниками Московского инновационного кластера являются свыше 700 организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в числе участников — и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций.

"Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов", — подчеркнула Сергунина.

С начала этого года к кластеру присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий: Институт пластмасс им. Г.Петрова, Институт общей и неорганической химии им. Н.Курнакова, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Российский химико-технологический университет им. Д.Менделеева, Медико-генетический научный центр им. Н.Бочкова, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В.Мокерова, Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в состав Роскосмоса).

Кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со московских и федеральных властей и институтов развития. Для помощи участникам создана платформа i.moscow. На ней можно найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование.