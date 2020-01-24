ПФР подготовил изменения в законы, озвученные в Послании

Пенсионный фонд России подготовил законопроект, который изменит выплаты материнского и семейного капитала. Сейчас документ находится на рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты, рассказал агентству ТАСС глава ПФР Максим Топилин.

Чиновник уточнил, что Пенсионный фонд уже готовит свои отделения к росту числа обращений, связанных с материнским капиталом на первого и второго ребенка. Их будет много, уверен Топилин, но ПФР справится.

Ранее в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил выделять материнский капитал не только после рождения второго ребенка, но и после первого. Сумма выплаты составит 466 тысяч рублей. Семьи, в которых двое детей, могут рассчитывать на 616 тысяч.

Помимо прочего Максим Топилин рассказал о дополнительных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Они потребуют 60 миллиардов рублей, то есть по 75 тысяч каждому участнику боевых действий и по 50 тысяч труженикам тыла.

О повышении выплат Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами 18 января. Ранее участники ВОВ получало по 10 и 5 тысяч соответственно.