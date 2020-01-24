Японка Осака покидает Australian Open

Победительница прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака не сможет повторить свой успех. В матче третьего круга японская теннисистка проиграла американке Кори Гауфф.

Осака посеяна на турнире под третьим номером, а ее 15-летняя соперница – под 67. Но это не помешало Кори Гауфф добиться победы в двух сетах 6:3, 6:4. Матч продолжался один час семь минут.

Хорват Марио Чилич вышел в четвертый круг соревнований. Марио выиграл у испанца Роберто Баутисту-Агута – 6:7 (3:7), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3. Соперники провели на корте 4 часа 10 минут.