В Рязани скончалась хирург Алла Левушкина, практиковавшая до 90 лет

В Рязани на 93-м году ушла из жизни легендарный врач — хирург-проктолог Алла Ильинична Левушкина. Она была одним из основателей колопроктологической службы Рязанской области и старейшим практикующим хирургом в России.

Как сообщается на сайте регионального Минздрава, Алла Ильинична прекратила свою деятельность в городской клинической больнице №11 Рязани по состоянию здоровья, когда ей было уже за 90 – в 2018 году, а в практическом здравоохранении врач проработала 67 лет.

В 2014 году Алле Левушкиной была вручена премия "Призвание" в номинации "За верность профессии".