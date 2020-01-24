Столичный Центральный рынок обновят, сохранив лучшее

Столичный Центральный рынок на Трубной площади ждут перемены. У популярного торгового пространства — новый владелец. Он планирует устраивать для посетителей концерты и кулинарные мастер-классы. В то же время будет сохранено все, что до сих пор привлекало сюда горожан и гостей Москвы.

В будний или выходной день — на Центральном рынке всегда многолюдно. Десятки торговых рядов со свежими фермерскими продуктами и отдельные рестораны — здесь их называют корнерами — с уже готовой едой. Можно пообедать на фудкорте или взять с собой.

"Сегодня это одна из самых успешных концепций, если брать новый формат гастромаркетов. Таких успешных пространств, как Центральный рынок, сейчас порядка десяти. Но их количество достаточно быстро растет, они уже перевалили за МКАД", — говорит ресторанный критик Дмитрий Алексеев.

Центральный рынок на Трубной в новой концепции открылся в 2017-м и за два года стал популярным местом у москвичей — в сутки до девяти тысяч посетителей.

- Я работаю тут недалеко, поэтому хожу сюда часто на ланчи. Мне это нравится, потому что большой выбор разных кухонь. И все быстро, вкусно.

- Мы всегда стараемся выбирать что-то разное, потому что много из чего можно выбрать. Например, сегодня взяли уйгурскую и корейскую кухню.

Кухня и правда самая разная, на любой вкус: корейская, японская, русская, итальянская и даже индийская. Блюда — из мяса, рыбы и вегетарианские.

"Это вегетарианская кухня и одно из самых популярных блюд у нас — это фалафель с питой и хумусом. Это нут, соевая сметана, капуста. На самом деле очень сытно и очень полезно", — говорит управляющий рестораном Василий Руденко.

Любителям деликатесов — в устричное бистро. Мидии, устрицы и гребешки поставляют напрямую из Японии.

- Это одно из наших самых популярных блюд — нерка с трюфельным соусом. Очень красивая подача, это тоже редко на рынке встретишь.

Центральный рынок выкупил новый собственник — группа компаний "Киевская площадь". У них уже есть опыт развития гастрономических пространств — в феврале 2019-го открыли крупнейший фуд-молл в Европе "ДЕПО". Название — от старейшего в Москве парка общественного транспорта, Миусского трамвайного депо. Исторические здания отреставрировали, и теперь они получили новую жизнь.



"Для Москвы это важно, потому что получается такой гастрономический туризм. Находясь в одном помещении, мы с вами проехали полмира, попробовали кухни всех направлений, но никуда не вышли. Попили вина в итальянском ресторане, поели суши в Японии. Пошли в китайский — в Китае побывали", — говорит бренд-шеф Руслан Шмидов.

Никаких масштабных изменений новый собственник не планирует. Центральный рынок продолжит работать в той же концепции и с теми же ресторанами.

"Тем не менее, ряд технических усовершенствований запланирован. В частности, будет заменена вентиляционная система. Появится новый лифт. Также будет заменено световое и звуковое оборудование", — говорит представитель группы компаний "Киевская площадь" Алексей Сотсков.

В обновленном пространстве Центрального рынка планируют проводить концерты и кулинарные мастер-классы для всех желающих.