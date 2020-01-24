В Ленобласти нашли сожженной блогершу, снимавшую ролики об автостопах и миллионерах

В лесу у поселка Парголово, что под Петербургом, 23 января было обнаружено обгоревшее тело 20-летней девушки. Как пишут "Невские новости", позже ее опознали как блогершу, которая публиковала в соцсетях ролики о путешествиях автостопом и встречах с богатыми мужчинами.

Кроме того, как отмечает издание, она также рассказывала об опыте употребления наркотиков.

Последние записи в ее Телеграм-канале датированы 19 января. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти девушки.

Летом прошлого года сообщалось об убийстве популярной блогерши Екатерины Семочкиной, тело которой обнаружили в чемодане в съемной квартире.

24-летняя эффектная студентка медвуза рассказывала в своем блоге о путешествиях по разным странами мира и демонстрировала кадры красивой жизни.



Позже стало известно, что она также предоставляла эскорт-услуги состоятельным мужчинам. В ее убийстве сознался 33-летний поклонник Максим Гареев.