Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

Умер 51-летний исполнительный директор ВОЗ Питер Салама. Соболезнования в связи с его кончиной выразил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Во Всемирной организации здравоохранения Питер Салама работал с 2016-го, а до того трудился в ЮНИСЕФ, "Врачах без границ" и других гуманитарных структурах.