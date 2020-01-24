Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии. Среди них есть как обычные, вроде водителя, курьера, слесаря, повара или врача, так и экзотические – оленевод или гидрогеолог, сообщает агентство "Интерфакс".

Проходить альтернативную службу можно будет не везде. Однако список мест, опубликованный Минтрудом, широк – 622 организации. Это как государственные учреждения, так и, например, "Почта России".

Пока проект документа размещен на портале для общественного обсуждения.

Напомним, на данным момент любой военнообязанный гражданин России может отказаться от службы в армии, если она противоречит его убеждениям, вере, или он принадлежит к малому народу.

Но тогда он должен отработать 21 месяц в государственном учреждении, или 18 месяцев в армии, но на гражданской должности.