Жертвами стрельбы на юго-западе Германии стали шесть человек

Шесть человек, по предварительным данным, были убиты во время стрельбы в немецком городе Рот-ам-Зее (земля Баден-Вюртемберг), сообщает Focus Online.

Предполагаемого зачинщика стрельбы в кафе задержали, уточнили в полицейском управлении. Сколько человек пострадали и каковы мотивы злоумышленника, стражи порядка не уточнили.

Следователи не считают произошедшее терактом, они склоняются к версии, что конфликт в заведении произошел на бытовой почве, а жертвы и злоумышленник знали друг друга.