Лже-косметолог получила 4 года колонии за изуродование пациентки

Ставропольский суд приговорил "косметолога" Ирину Лобач к четырем годам колонии общего режима. Такое наказание женщина получила за желание заработать на процедурах красоты, которые не довели чуть ли до смерти одну из ее пациенток.

Ирина Лобач долгое время работала бухгалтером, но решила переквалифицироваться в косметолога. Ее жертвой стала 30-летняя Елизавета Ткаченко, по совместительству являющаяся подругой, которая решилась на укол филлера. Уверенность в процедуре закрепляли доверие и дружба женщин.

Как сообщает "Комсомольская правда", сначала Ирина была распространителем "уколов красоты", но потом решила, что сможет заработать больше, если будет проводить коррекцию самостоятельно. Лобач не принимала во внимание то, что у нее нет специального медицинского образования, а на руках диплом экономиста.

Операцию красоты Ирина провела у себя дома. Впоследствии оказалось, что шприцы лже-косметолог хранила в холодильнике рядом с колбасой и овощами.

Процедуру выполнили в январе 2018 года. После укола у Елизаветы произошла абсцессы верхнего века и губ, которые осложнились гнойным воспалением. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова рассказала, что Ткаченко был причинен тяжкий вред здоровью. Женщине чудом спасли жизнь. После "возвращения с того света" начались судебные заседания.

Ирину Лобач осудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Женщине предстоит провести четыре года в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, лже-косметолог должна заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, а также компенсацию вреда в размере 450 тысяч рублей.

Ранее в одном из салонов красоты в Иванове во время косметологических процедур умерла женщина. Обстоятельства инцидента не поясняются. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.