Инженер три раза "случайно" пырнул врача во время перепалки в Петербурге

В Санкт-Петербурге дорожный конфликт между пешеходом и водителем завершился госпитализацией последнего с ножевыми ранениями. Стычка попала на видео.

Инцидент произошел вечером 17 января на углу Трамвайного и проспекта Стачек. По предварительной информации, обиженный прохожий бросил окурок в подрезавшую его на переходе машину. Водитель молчать не стал и на доступном языке объяснил, что делать так не стоит. Уехать с места он не успел — оппонент нагнал его и пырнул ножом.

Пострадавшего — 51-летнего врача-массажиста в детском саду — госпитализировали с тремя ножевыми ранениями.

"В ходе перепалки случайно нанес ему телесные повреждения", — признался 47-летний инженер.

Меру пресечения подозреваемому пока не избрали.