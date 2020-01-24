Live

Тема:

Коронавирус 13 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 января 202019:59

В США подтвержден еще один случай заболевания новым коронавирусом

В США медики подтвердили второй случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Заболевший приехал из китайского города Ухань в Чикаго. Ранее вирус был выявлен у жителя штата Вашингтон, вернувшегося из Китая еще до начала массовых проверок в аэропортах.

Всего в США под наблюдением специалистов находятся 63 человека из 22 штатов, у которых врачи подозревали наличие вируса. У 11 из них заболевание не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по иммунизации и респираторным заболеваниям США.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, была зарегистрирована в Китае в конце декабря 2019 года. На данный момент число зараженных увеличилось до 896 человек, 26 пациентов скончались. Город Ухань, где и началась эпидемия, объявлен карантинной зоной: остановлен весь общественный транспорт, закрыто авиасообщение, выехать за пределы города можно только по специальному разрешению.

Тем не менее, вирус уже распространился за пределы Китая. Зафиксированы случаи заражения в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Непале. В России заболевших не выявлено.

Ранее по теме

Сейчас

20:42

Россиянам рекомендовано не ездить в КНР

20:04

Любимова открыла церемонию вручения "Золотого орла"

19:27

Личные счеты: в кафе расстреляли семью из шести человек

19:15

В США подтвержден еще один случай заболевания новым коронавирусом

18:06

Расстрел в немецком кафе: россияне не пострадали

17:51

Болгария решила выдворить двух российских дипломатов

17:10

Расстрел в кафе: данные немецкой полиции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Врачи рассказали о тревожных симптомах, с которых начинается коронавирус

Врачи рассказали о тревожных симптомах, с которых начинается коронавирус

8 минут назад
Болгария решила выдворить двух российских дипломатов

Болгария решила выдворить двух российских дипломатов

2 часа назад
Личные счеты: в кафе расстреляли семью из шести человек

Личные счеты: в кафе расстреляли семью из шести человек

1 час назад
Арабы восхищены Путиным, поднявшим фуражку военного из почетного караула

Арабы восхищены Путиным, поднявшим фуражку военного из почетного караула

4 часа назад

Трансляции

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Любимова открыла церемонию вручения "Золотого орла"

Любимова открыла церемонию вручения "Золотого орла"

45 минут назад
Рейтинг Путина вышел на трехмесячный максимум

Рейтинг Путина вышел на трехмесячный максимум

38 минут назад
Московские и питерские полицейские будут получать надбавку

Московские и питерские полицейские будут получать надбавку

33 минуты назад
"Шутника" Игнатьева предложили проверить на вменяемость

"Шутника" Игнатьева предложили проверить на вменяемость

2 часа назад
Из-за шереметьевских грузчиков погибли два кота

Из-за шереметьевских грузчиков погибли два кота

1 час назад
Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

7 часов назад
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

20.01.2020 10:52
Стали известны подробности о детях и мужчине из заброшенного дома

Стали известны подробности о детях и мужчине из заброшенного дома

1 час назад
Три российские фигуристки лидируют после короткой программы

Три российские фигуристки лидируют после короткой программы

1 час назад
Песков прокомментировал желание Лукашенко встретиться с Путиным

Песков прокомментировал желание Лукашенко встретиться с Путиным

4 часа назад
МегаФон пригласил на экскурсию по "умному городу"

МегаФон пригласил на экскурсию по "умному городу"

10 часов назад
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
"Холоп" и другие: секреты успеха отечественных фильмов в программе "Привет, Андрей!"

"Холоп" и другие: секреты успеха отечественных фильмов в программе "Привет, Андрей!"

23.01.2020 16:07
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
РФС обязал РПЛ провести новые выборы главы организации

РФС обязал РПЛ провести новые выборы главы организации

5 минут назад
Подросток мог устроить дома резню из-за родительских упреков

Подросток мог устроить дома резню из-за родительских упреков

17 минут назад
Помпео встретится с Джонсоном, Зеленским, Лукашенко, Токаевым и Мирзиеевым

Помпео встретится с Джонсоном, Зеленским, Лукашенко, Токаевым и Мирзиеевым

56 минут назад
Поклонская займется законом о чиновничьих оскорблениях

Поклонская займется законом о чиновничьих оскорблениях

58 минут назад
Сергей Мозякин забросил 400 шайб в КХЛ

Сергей Мозякин забросил 400 шайб в КХЛ

1 час назад
Максимов отчитался по ситуации в ВТО

Максимов отчитался по ситуации в ВТО

1 час назад
Назван вирус, чаще всего поражающий компьютеры Apple

Назван вирус, чаще всего поражающий компьютеры Apple

1 час назад
Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет

Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет

1 час назад
Обвиняемый в избиении хоккеиста "Амура" Кондратьева: были пьяны, сами напали

Обвиняемый в избиении хоккеиста "Амура" Кондратьева: были пьяны, сами напали

2 часа назад
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии

Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии

2 часа назад
Пользователи Сети обсуждают принца Чарльза, который не пожал руку Майку Пенсу

Пользователи Сети обсуждают принца Чарльза, который не пожал руку Майку Пенсу

3 часа назад
Роджер Федерер вышел в четвертый круг Australian Open

Роджер Федерер вышел в четвертый круг Australian Open

3 часа назад
Слова Трампа о "сделке века" опровергнуты палестинскими властями

Слова Трампа о "сделке века" опровергнуты палестинскими властями

3 часа назад
Российские дилеры пока не спешат ввязываться в выдачу номеров

Российские дилеры пока не спешат ввязываться в выдачу номеров

3 часа назад
Порошенко пожаловался на "жесткий антимайдан"

Порошенко пожаловался на "жесткий антимайдан"

3 часа назад
Метастазирование рака могут остановить препараты от ожирения

Метастазирование рака могут остановить препараты от ожирения

4 часа назад
В Красноярске обнаружена порностудия, где снимались подростки. Видео

В Красноярске обнаружена порностудия, где снимались подростки. Видео

4 часа назад
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

4 часа назад
Россияне бросились за новыми автомобилями (пока не подорожали)

Россияне бросились за новыми автомобилями (пока не подорожали)

5 часов назад
Мумия "заговорила": воссоздан голос жреца, умершего 3000 лет назад

Мумия "заговорила": воссоздан голос жреца, умершего 3000 лет назад

6 часов назад
Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность

Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность

6 часов назад
В Рязани скончалась хирург Алла Левушкина, практиковавшая до 90 лет

В Рязани скончалась хирург Алла Левушкина, практиковавшая до 90 лет

7 часов назад
Принцы Disney тоже бывают не в форме: художники нарисовали реалистичных героев

Принцы Disney тоже бывают не в форме: художники нарисовали реалистичных героев

8 часов назад
Зима опять сдает позиции. В выходные ожидается потепление

Зима опять сдает позиции. В выходные ожидается потепление

10 часов назад
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

11 часов назад
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку