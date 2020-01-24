Максимов отчитался по ситуации в ВТО

Заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов сообщил, что спор по третьему энергопакету между Россией и ЕС официально заморожен во Всемирной торговой организации до того момента, пока будет сформирован новый апелляционный орган. По словам представителя ведомства, в настоящее время в ВТО зависло порядка десяти споров.

Ранее экс-министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам, что Россия и Европейский союз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации. Апелляционный орган ВТО приостановил свою деятельность из-за позиции Штатов.

Тимур Максимов также сообщил, что Россия изучает правовую сторону вопроса в соглашении между Китаем и США. По его словам, Москва может задействовать необходимые правовые или политические инструменты в случае ущемления своих интересов. Замглавы Минэкономразвития отметил, что ВТО относится больше к инструментам правового характера, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства рассказал, что Россия получила предложение присоединиться к временному апелляционному механизму ВТО. Данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении правительства, решение ожидается.

Максимов пояснил, почему апелляционный орган перестал работать. По его словам, пока он не функционирует, страны договариваются между собой, а между договорившимися будет продолжать работать вторая ступень рассмотрения споров, сообщает РИА Новости.

Замглавы Минэкономразвития пояснил, что процедуры будут максимально приближены к процедурам апелляционного органа. Данный механизм абсолютно легитимен. По словам Максимова, пока непонятно, будет ли временный орган рассматривать только новые споры.