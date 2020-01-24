"Ненастье", "Т-34", "Годунов": названы первые лауреаты "Золотого орла"

В Москве вручают "Золотых орлов". Новый министр культуры Ольга Любимова зачитала приветствие Владимира Путина.

Сериалу "Ненастье" (телеканал "Россия") присуждена премия "Золотой орел" в номинации "Лучший сериал". Получили премию режиссер Сергей Урсуляк и продюсер Антон Златопольский.

В этой номинации также были представлены "Годунов" Алексея Андрианова, "Звоните ДиКаприо" Жоры Крыжовникова, "Шторм" Бориса Хлебникова, "Домашний арест" Петра Буслова, "А.Л.Ж.И.Р." Александра Касаткина.

Сценарием года стал снятый при участии канала "Россия" "Т-34", премию получил Алексей Сидоров.

Лучшим мини-сериалом (до десяти серий) назван телефильм канала "Россия" "Годунов", который создатели посвятили памяти Станислава Говорухина.

Приз за лучшую музыку дали Анне Друбич ("Одесса", снята при поддержке канала "Россия"). Приз получал режиссер фильма Валерий Тодоровский, который выразил надежду, что Друбич напишет еще много хорошей музыки. Также лента отмечена за лучшую работу художника-постановщика.

В номинации "Лучший неигровой фильм" лауреатом премии стала картина Александра Звягинцева "Без срока давности. Открывая шкаф позора", а в категории "Лучший анимационный фильм" картина Константина Бронзита "Он не может жить без космоса". Анна Михалкова взяла награду, как "Лучшая актриса на телевидении" за роль в сериале "Шторм" Бориса Хлебникова. За лучшую мужскую роль на телевидении отмечен Павел Деревянко за фильм "Домашний арест". Трансляцию церемонии вручения премии "Золотой орел" смотрите сегодня на телеканале "Россия 1" в 0.45 по московскому времени.

Церемония вручения премии "Золотой орел" Национальной академии кинематографических искусств и наук России проходит на киноконцерне "Мосфильм". Трансляцию премии ведет сайт Вести.Ru. Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает академия кино во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.