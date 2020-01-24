Любимова открыла церемонию вручения "Золотого орла"

В первом павильоне "Мосфильма" стартовала 18-я церемония вручения премии "Золотой орел". Мероприятие открыла новый министр культуры РФ Ольга Любимова, зачитавшая приветствие Владимира Путина, в котором президент отметил значимость этой награды и развитие отечественного киноискусства.

Кроме того, глава Минкульта поблагодарила представителей отрасли и призналась, что сильно нервничала, когда приходила на вручение "Золотого орла" два года назад.

Тем временем, стали известны обладатели первых наград: "Без срока давности. Открывая шкаф позора" Александра Звягинцева (лучший неигровой фильм) и "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита (лучший анимационный фильм).

Лауреаты премии ежегодно выбираются Национальной академией кинематографических искусств и наук России, напоминает ТАСС.