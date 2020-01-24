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Коронавирус 10 минут назад

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24 января 202021:06

Россиянам рекомендовано не ездить в КНР

Из-за нового коронавируса 2019-nCoV российским гражданам рекомендовано не ездить в Китай, отказываться от уже купленных туров и требовать компенсацию, а туроператорам – приостановить продажу путевок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ростуризм.

Тем, кто уже находится в Поднебесной, ведомство советует быть осторожными и не покидать гостиниц до вылета.

Ранее в эфире "60 минут" врач-эпидемиолог Владислав Жемчугов призвал россиян не паниковать из-за коронавируса, так как у нас лучшая в мире противоэпидемическая система. "Китайцы — молодцы", — добавил он, комментируя действия местных властей.

О вспышке заболевания в КНР стало известно перед Новым годом. Вирус убил не менее 26 человек в Китае и вышел за пределы страны. Так, 24 января в США был подтвержден второй случай заболевания. Кроме того, 2019-nCoV добрался до Вьетнама, Непала, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи и Японии. В России его на данный момент нет.

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