Министерство транспорта США уверено, что зафиксировало снежного человека

В Америке изучают фотографии с камер наблюдения Министерства транспорта США.

Они зафиксировали рядом с деревьями фигуру, которую в самом министерстве назвали снежным человеком. О чем с гордостью сообщили в своем Twitter.

В комментариях посетители разделились на два лагеря, передает "Россия 24". Часть верит, а часть — сомневается. Говорят, что это просто тень от дерева. Или чей-то розыгрыш.