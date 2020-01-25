В России начали отмечать День российского студенчества. В Москве на Красной площади в честь наступающего Дня святой Татьяны стартовала "Спортивная студенческая ночь".

Спортивная студенческая ночь, главный каток страны в самом центре Москвы — на Красной площади, мастер-классы от известных спортсменов, впрочем некоторые студенты, и сами могут дать мастер-класс.

Хоккеисты московского "Динамо" учили будущих инженеров, медиков, управленцев и даже гуманитариев хоккею. Впрочем, курс первый, а потому без шайб и клюшек, — коллоквиум по катанию.

Призер олимпийских игр, конькобежец Иван Скобрев, конечно, тоже на льду. У спортсменов, как и студентов свои приметы. Скобрев, конечно, пятачок под пятку не клал, но всегда первым надевал левый конек, а конек совершенного студенчества — любовь к спорту.

На каток пригласили около тысячи студентов. Чтобы скользилось легко, лучше без хвостов.

Светлана Журова напомнила: лед и коньки — это ведь не только про спорт, но и о романтике. Падающий снег нежных чувств только добавил.

Ночь хоть и спортивная, но все же и студенческая. Те, кто прогуливал физкультуру, могли реабилитироваться и выиграть зачетку с подписью министра спорта Олега Матыцина.

Ближе к ночи раскрасневшиеся от катаний студенты, за учебу краснеть не приходится, устроили дискотеку на льду. Пусть и не было сегодня спортивных рекордов, но, кажется, каждый сегодня чемпион мира по хорошему настроению.