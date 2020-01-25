Пентагон назвал число солдат, пострадавших в результате иранского удара

Пентагон все-таки признал, что в ходе ракетного удара Ирана в ночь на 8 января пострадали 34 военнослужащих США. Они получили контузии.

Восемь вернулись в Штаты, чтобы получить дополнительную медицинскую помощь.

Иран нанес удары по двум американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани, которое организовал Вашингтон.

Тем временем в Багдаде более миллиона человек вышли на демонстрацию. Призвали закрыть все американские базы в Ираке. Штаты, несмотря на решение парламента, покидать страну отказываются. Требуют миллиард долларов за свои базы, которые построили без разрешения официальных властей и угрожают санкциями.