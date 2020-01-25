В Азербайджане проходит конференция "Баку-Москва — диалог культур". О глубоких корнях, которые связывают Азербайджан и Россию, рассказал первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

"Сегодняшняя политика президента Азербайджана Ильхама Алиева находится в полной корреляции, в полном взаимодействии с политикой президента России Владимира Путина по укреплению связей двух стран", — заявил Михаил Гусман.

По его словам, никогда за всю историю современной России и современного Азербайджана связи наших стран не были столь близкими и тесными на столь высоком уровне.

"Фундаментом этого является личный диалог и личное взаимопонимание", — отметил Михаил Гусман.