Australian Open. Андрей Рублев вышел в одну восьмую финала

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый из турниров серии Большого шлема в нынешнем году. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертый круг соревнований.

Андрей проводил матч третьего круга с бельгийцем Давидом Гоффеном. Первый сет принес успех Гоффену 6:2. Но второй выиграл Андрей 7:6 (7:3). Затем Рублев выиграл третью партию и сумел опять же на тай-брейке взять верх в четвертой 7:6 (7:4). Соперники провели на корте ровно три часа. Андрей Рублев продлил свою победную серию до 15 встреч.

Андрей вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем встречи между испанцем Фернандо Вердаско и немцем Александром Зверевым. В параллельном матче австриец Доминик Тим обыграл американца Тэйлора Фритса 6:2, 6:3. 6:7 (3:7), 6:4. Тим сыграет с французом Гаэлем Монфисом.