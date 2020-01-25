"Золотой орел": у российского кино все получилось

В Москве определились победители национальной кинопремии "Золотой орел".

Алису Бруновну Фрейндлих зал встречает стоя, и овации не смолкают — непревзойденная — получает почетный приз — за вклад в российский кинематограф. Великая Алиса по предваряющей церемонию дорожке, скорее, смущенно пробежала, чем прошла.

Иные гости и номинанты на красном ковре предпочитали задержатся. Александр Петров, например, уже второй год подряд в категории "Мужская роль" соперничает сам с собой. И ведь получил. И на сцену поднимался бегом.

"Золотые орлы" в руках победителей. И вот они, первые и самые яркие эмоции под вспышки фотокамер и в окружении репортеров.

Сергей Урсуляк удостоен "Золотого орла" за пронзительное "Ненастье". Сериалы сильны как никогда, если режиссеры предпочитают марафонские дистанции, да и кто теперь скажет, что телевизионный не большой экран.

Отмечен и еще один грандиозный проект телеканала "Россия 1" — "Годунов: больше, чем телефильм, — настоящая историческая сага.

"Т-34" — абсолютный зрительский хит и лидер по числу номинаций. И вот Алексей Сидоров награжден сразу и как сценарист, и как режиссер.

"Орлы" прилетели и к нежной "Одессе" — за музыку, которую написала Анна Друбич, за женскую роль второго плана, которую сыграла Евгения Брик. В отсутствии победителей статуэтки получали режиссер Тодоровский и продюсер Ярмольник.

Фильмом 2019-го назван "Текст". Итоги киногода приветствует новый министр культуры Ольга Любимова, не чужой для индустрии кино человек.

"Два года назад я пришла на "Золотой орел" и очень нервничала, потому что меня только назначили директором Департамента кинематографии. Я думала, как мне завтра выйти на работу и справиться. Мне кажется, у нас получилось, я вам безумно за это благодарна, дорогая отрасль, дорогая индустрия", — призналась Любимова.

Кульминация церемонии — все победители едва умещаются на мосфильмовской сцене. У российского кино действительно все получилось.