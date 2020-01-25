Эксперт объяснил позицию польских властей по России и Германии

В интервью РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок объяснил причины, по которым правительство Польши пытается получить от РФ и Германии репарации за ущерб во время Второй мировой войны. Бышок уверен, что в Польше история стала заложницей политики.

"События прошлого начинают интерпретироваться в современном ключе, а современные государства и народы оказываются якобы виновны и ответственны, в моральном и материальном плане, за политику, которую проводили правительства и страны, которых сегодня нет на карте мира", — отметил эксперт.

По словам Бышока, в Польше проводится государственная политика по контролю за "правильностью" трактовки исторических событий. Институт народной памяти контролирует программы в учебных заведениях и публичные выступления.

Позиция Варшавы заключается в том, пояснил эксперт, что Польша стала принципиальной жертвой территориальных и идеологических амбиций двух тоталитарных режимов. Поэтому Польша может выставить счет на послевоенные репарации в объеме, какой сама сочтет достаточным, и в течении неопределённого периода времени.

В итоге, заключил Бышок, Россия и Германия не заплатят Польше ничего, но ведущие польские политики (к примеру, президент Анджей Дуда и глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский) подтвердят свою приверженность "национальной польской исторической идентичности".