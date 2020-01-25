Тренер "Зенита" Семак станет дедушкой

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак скоро станет дедушкой. Старшая дочь Семака Майя ждет пополнения в семье.

20-летняя Майя сообщила о беременности на своей странице в социальной сети. Жена Семака Анна также подтвердила, что она и Сергей Богданович скоро станут бабушкой и дедушкой.

44-летний Сергей Семак – один самых многодетных отцов в российском футболе. Вместе с женой Анной они воспитывают восьмерых детей – семерых своих и одну приемную дочь.