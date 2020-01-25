Погибший и 24 пострадавших: появилось новое видео аварии с автобусами в Ярославле

Очевидец опубликовал в Сети запись с регистратора, запечатлевшего момент серьезной аварии, произошедшей 24 января в Ярославле.

Напомним, что утром в минувшую пятницу автобус протаранил другой автобус и легковой автомобиль на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек и пострадали еще 16. К вечеру того же дня были обнародованы уточненные данные, подтвердившие один летальный исход и наличие 24 травмированных. Эти сведения привел ТАСС, со ссылкой на директора Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева Наталью Даниленко.