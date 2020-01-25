Захарова попросила Боднара назвать даты существования "Малороссийской Гипербореи"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия хочет "вбить клин" в преступное переписывание истории. Так она прокомментировала высказывание заместителя министра Украины Василия Боднара, который утверждал, что РФ пытается "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой, и говорил о существовании "Украины-Руси".

"Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории", — написала Захарова в своем Facebook.

Что же касается "Украины-Руси", представитель российского МИД попросила уточнить даты начала и окончания существования этой "Малороссийской Гипербореи".

Она также предложила МИД Украины использовать в следующий раз обозначения этого мифологизма следующие названия: "Укрусь" или "Русукра".

Ранее Боднар в одном из украинских СМИ заявил, что Россия "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". Он также обвинил РФ в приписывании себе чужих побед и перекладывании на других ответственности за преступления. После заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.