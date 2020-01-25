ДТП с паломниками под Калугой: уточненные данные МЧС

По уточненным данным МЧС России, в аварии с заказным автобусом в Калужской области, в котором из Оптиной Пустыни ехали паломники, пострадали восемь человек. Ранее сообщалось о семи раненых.

ДТП случилось вечером в субботу, 25 января, в Козельском районе Калужской области. Всего в автобусе находился 31 человек. Пострадавших отвезли в районную больницу, а также в областную клиническую больницу Калуги. Детей среди раненых нет.

В деревне Подборки, около которой перевернулся автобус, развернут пункт временного размещения, пассажиров обеспечили горячим питанием. За ними выехал другой автобус из подмосковного города Ступино, пишет "Интерфакс".