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Коронавирус 55 минут назад

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26 января 202005:56

В России разработаны экспресс-тесты для выявления коронавируса

В России разработаны экспресс-тесты для выявления коронавируса

Роспотребнадзор напоминает, что главное средство от коронавируса из Китая — скорейшая диагностика. В ведомстве сообщили, что наши ученые уже разработали два варианта экспресс-тестов, которые выявляют вирус на молекулярно-генетическом уровне.

На получение результата уходит менее четырех часов. Сейчас во всех лабораториях России есть необходимое оборудование и специалисты для проведения такой диагностики, сообщает телеканал "Россия 24".

На сегодня на территории России случаев заражения нет, у всех пациентов, которые попали в больницы с подозрением на коронавирус, выявили ОРВИ. Речь идет, в том числе, о гражданах Китая, которых госпитализировали из гостиницы в Москве, а также в Иркутске. По словам медиков, у них нет признаков пневмонии.

Санитарный контроль на границе усилен, россиянам советуют отложить поездки в страны Азии.

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