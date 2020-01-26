Оренбург замело снегом

В Оренбуржье спасатели помогают всем, у кого возникли трудности из-за непогоды. В регионе бушует метель. Плохая видимость становится причиной ДТП, а некоторые водители сбиваются с пути.

Дорожные службы устраняют заторы, помогают вытаскивать застрявшие в снегу машины, сообщает телеканал "Россия 24". На трассах работают пункты временного размещения и обогрева. Ряд участков дорог закрыт для всех видов транспорта, в том числе по федеральной трассе М-5. К реагированию на происшествия привлечено более ста человек и почти 90 единиц техники.