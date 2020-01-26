Блейдс нокаутировал дос Сантоса на UFC Fight Night 166. Видео

Американский боец смешанных единоборств, тяжеловес Кертис Блейдс в главном поединке UFC Fight Night 166 в Роли победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Джуниора дос Сантоса.

Теперь на счету 28-летнего Блейдиса 13 побед при двух поражениях, а у экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship семь поражений и 21 победа.