Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв Шварцмана

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге Открытого чемпионата Австралии за два часа семь минут обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана – 6:3, 6:4, 6:4.

Действующий чемпион Australian Open шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, а у Шварцмана, занимающего 14-е место в рейтинге ATP, один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Таким образом, Джокович вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять канадец Милош Раонич (35), обыгравший в третьем круге хорвата Марина Чилича (39) – 6:4, 6:3, 7:5.