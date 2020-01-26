МВД: виновником ДТП в Пермском крае был водитель автобуса

Виновником аварии на 414-м километре автодороги М7 "Волга" на подъезде к Перми, в которой пострадали 15 человек, был водитель автобуса. По предварительным данным регионального главка МВД России, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hyundai.

"По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai. По информации ведомства, рейсовый автобус КАВЗ ехал по маршруту Пермь — Чайковский, передает ТАСС.

Авария произошла около 9:00 (7:00 по Москве). Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы. По данным регионального Минздрава, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, остальные семь — в состоянии средней степени тяжести.

Движение по трассе в районе аварии уже восстановлено. Краевые власти оказывают содействие: были выдвинуты дополнительные реанимационные бригады и представители краевой службы спасения со специальным оборудованием.