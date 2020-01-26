Песков: у Мишустина был определенный карт-бланш на формирование правительства

У Михаила Мишустина как у главы правительства "был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", — заявил Песков. Он добавил, что Мишустин как глава кабмина несет ответственность перед президентом.

На неделе Михаил Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства и сформировал кабинет министров. Президент Владимир Путин отметил, что новое правительство "получилось очень сбалансированным" – осталось достаточное количество министров, работавших в прежнем составе, но вместе с тем пришли новые люди.