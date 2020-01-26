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26 января 202013:31

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

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Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято на фоне новых задач, поставленных президентом, и оценок, данных главой государства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это было решение правительства. Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", — заявил Песков.

Он подчеркнул, что это экстраординарная задача, для решения которой нужно "правительство с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе". "Поэтому сейчас нет других вариантов", — добавил пресс-секретарь президента.

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