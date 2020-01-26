Представлена монета, посвященная "разводу" Британии и ЕС

Уникальная монета номиналом в 50 пенсов будет представлена в Великобритании сегодня. Выпуск пятидесятипенсовика посвящен выходу Британии из Евросоюза. В обращение деньги поступят в последний день января.

На монете размещен традиционный портрет королевы, лозунг "Мир, процветание и дружба со всеми странами", дата выхода из ЕС. Общий тираж первого выпуска – 3 миллиона экземпляров. До конца года планируется отчеканить 7 миллионов монет.

Министерство финансов Великобритании сообщает, что в адрес ведомства уже поступили более 13 тысяч заявок от лиц, пожелавших стать первыми обладателями нового дензнака.

Примечательно, что отчеканить монету властям удалось лишь с третьей попытки. Сначала планировалось, что Brexit состоится 29 марта, затем — 31 октября 2019 года. Каждый раз к этой дате чеканились памятные пятидесятипенсовики, но из-за отсрочки выхода из ЕС их приходилось переплавлять.