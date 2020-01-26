Расшифрован геном печеночного сосальщика

Геном печеночного сосальщика Opisthorchis felineus расшифрован. Изучением гельмината – возбудителя описторхоза занимались в Институте цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ, Новосибирск).

Исследования показали разницу в воздействии на организм человека и животных печеночных сосальщиков Юго-Восточной Азии Opisthorchis viverinni, Дальнего Востока Clonorchis sinensis и Западной Сибири Opisthorchis felineus.

Раньше считалось, что все эти паразиты вызывают одно заболевание. Но теперь ученые уверены: заражение азиатскими паразитами повышает риск канцерогенеза, а вот западносибирские трематоды могут привести к воспалительным заболеванием печени.

Расшифровка генома Opisthorchis felineus также поможет исследователям быстрее найти лекарство от паразита, передает "Интерфакс".