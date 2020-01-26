Первая ракетка мира Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за один час 38 минут обыграла представительницу США Элисон Риск – 6:3, 1:6, 6:4.

Барти четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести, а у Риск, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из пяти.

Таким образом, Барти вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять чешка Петра Квитова (8), обыгравшая в четвертом круге Марию Саккари (23) из Греции – 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.