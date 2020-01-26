Новости Спорт

Все видео этой рубрики
26 января 202013:05

Первая ракетка мира Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

Эшли Барти

Эшли Барти
EPA

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за один час 38 минут обыграла представительницу США Элисон Риск – 6:3, 1:6, 6:4.

Барти четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести, а у Риск, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из пяти.

Таким образом, Барти вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять чешка Петра Квитова (8), обыгравшая в четвертом круге Марию Саккари (23) из Греции – 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Сейчас

13:26

Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

13:16

Госпитализация китайцев в Москве: подробности

11:58

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

11:20

Коронавирус 2019-nCoV адаптировался к человеку и усилил способность к передаче

10:13

Врачи назвали первые симптомы коронавируса

09:21

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

08:45

Неизвестный забросал гранатами свадьбу в Афганистане

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

8 минут назад
От дня до двух недель: коронавирус может передаваться во время инкубационного периода

От дня до двух недель: коронавирус может передаваться во время инкубационного периода

24 минуты назад
Голикова признала "много ошибок" при проведении оптимизации здравоохранения

Голикова признала "много ошибок" при проведении оптимизации здравоохранения

2 минуты назад
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

1 час назад
Расшифрован геном печеночного сосальщика

Расшифрован геном печеночного сосальщика

17 минут назад
Врачи назвали первые симптомы коронавируса

Врачи назвали первые симптомы коронавируса

3 часа назад
Компромат на Трампа: украинские бизнесмены советовали уволить посла

Компромат на Трампа: украинские бизнесмены советовали уволить посла

3 часа назад
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

1 час назад
217 рыбаков сняли с оторвавшейся от берега льдины

217 рыбаков сняли с оторвавшейся от берега льдины

1 час назад
Триумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможных

Триумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможных

7 часов назад
МВД: виновником ДТП в Пермском крае был водитель автобуса

МВД: виновником ДТП в Пермском крае был водитель автобуса

3 часа назад
Швыткин ответил на призыв Фогго брать пример с России

Швыткин ответил на призыв Фогго брать пример с России

40 минут назад
Цены в Донецке оказались привлекательнее киевских

Цены в Донецке оказались привлекательнее киевских

55 минут назад
"Золотой орел": у российского кино все получилось

"Золотой орел": у российского кино все получилось

15 часов назад
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

18 часов назад
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

2 минуты назад
Представлена монета, посвященная "разводу" Британии и ЕС

Представлена монета, посвященная "разводу" Британии и ЕС

9 минут назад
Песков: у Мишустина был определенный карт-бланш на формирование правительства

Песков: у Мишустина был определенный карт-бланш на формирование правительства

10 минут назад
Первая ракетка мира Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

34 минуты назад
В Алуште обрушившийся дом утащил за собой экскаватор. Видео

В Алуште обрушившийся дом утащил за собой экскаватор. Видео

36 минут назад
Бальбека не впечатлила "колыбельная" Кравчука

Бальбека не впечатлила "колыбельная" Кравчука

1 час назад
Легковушка сбила пешехода и протаранила столб после аварии в Петербурге

Легковушка сбила пешехода и протаранила столб после аварии в Петербурге

1 час назад
Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

3 часа назад
Экс-чемпионка UFC Сайборг завоевала пояс Bellator, нокаутировав Бадд

Экс-чемпионка UFC Сайборг завоевала пояс Bellator, нокаутировав Бадд

3 часа назад
В Китае выявили схожесть 2019-nCoV с коронавирусом летучей мыши

В Китае выявили схожесть 2019-nCoV с коронавирусом летучей мыши

3 часа назад
В Tinder появится тревожная кнопка

В Tinder появится тревожная кнопка

4 часа назад
Неизвестный забросал гранатами свадьбу в Афганистане

Неизвестный забросал гранатами свадьбу в Афганистане

4 часа назад
Оренбург замело снегом

Оренбург замело снегом

5 часов назад
Коронавирус стремительно расширяет свою географию

Коронавирус стремительно расширяет свою географию

6 часов назад
В Подгорице полиция разогнала акцию протеста против "закона о религии"

В Подгорице полиция разогнала акцию протеста против "закона о религии"

7 часов назад
Индия отмечает юбилейный День Республики

Индия отмечает юбилейный День Республики

8 часов назад
Израиль вновь нанес авиаудары по объектам ХАМАС

Израиль вновь нанес авиаудары по объектам ХАМАС

11 часов назад
Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге

Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге

11 часов назад
В Австрии начинается процесс по делу о конфискованном наследстве Ротшильдов

В Австрии начинается процесс по делу о конфискованном наследстве Ротшильдов

12 часов назад
У госпитализированных в Москве граждан КНР признаков пневмонии не выявлено

У госпитализированных в Москве граждан КНР признаков пневмонии не выявлено

12 часов назад
Формула власти. Князь Монако Альбер II

Формула власти. Князь Монако Альбер II

12 часов назад
313
Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

13 часов назад
Россию ждут и теплые аномалии, и холодные

Россию ждут и теплые аномалии, и холодные

16 часов назад
В России назвали самых популярных "европейцев"

В России назвали самых популярных "европейцев"

20 часов назад
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

24.01.2020 09:35
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку