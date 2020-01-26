В Астрахани накажут водителя маршрутки, устроившего драку на дороге в центре города

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя маршрутки, атаковавшего автомобилиста на улице Свердлова в Астрахани – практически под окнами регионального управления МВД РФ.

Судя по записи с регистратора очевидца, мужчине, находившемуся за рулем микроавтобуса, не понравилась манера езды владельца отечественной легковушки.

Он обогнал оппонента и остановил его, перекрыв дорогу маршруткой, после чего без лишних разговоров принялся избивать другого участника движения. Завершив "воспитательный процесс", агрессор спокойно покинул место конфликта.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу полиции, сообщают, что водителя маршрутки привлекут к ответственности по нескольким административным статьям, в том числе – за нарушение ПДД и нанесение легких телесных повреждений. Кроме того, агрессивный мужчина и его работодатель приглашены на беседу в профильное управление городской администрации.