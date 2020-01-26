Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Рубль стабилен, а потому сбережения нужно хранить в национальной валюте, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Финансист признался, что сам хранит большую часть своих накоплений в рублях. Но определенные сбережения есть в евро и долларах. Сколько и в чем хранить – зависит от объема средств, подчеркнул Греф.