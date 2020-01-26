Австрия не хочет играть с Россией в молчанку

Стабильность и безопасность в Европе в долгосрочной перспективе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей. С этим мнением федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера полностью согласен министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

В интервью газете Wiener Zeitung он заявил, что Австрия старалась всегда держать открытыми каналы для диалога с РФ. "Обоюдная игра в молчанку еще никогда никому ничего не принесла", — подчеркнул Шалленберг.

Ранее новое правительство Австрии опубликовало рабочую программу, одним из пунктов которой является вопрос о продолжении курса на смягчение антироссийских санкций.