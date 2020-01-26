"Избавьтесь от нее": компромат с уютного ужина Трампа

Американские СМИ выложили компромат на американского лидера Дональда Трампа: аудио- и видеозапись с делового ужина в 2018-м году. На нем президент США обсуждает увольнение американского посла на Украине Мари Йованович. Среди собеседников Трампа — двое выходцев из Украины, знакомство с которыми сам Трамп отрицает.

Уютный вечер в компании соратников может обернуться для Дональда Трампа неприятными последствиями. Американские СМИ опубликовали аудиозапись со встречи в отеле "Трамп Интернешнл" в Вашингтоне в 2018 году. Якобы на ней президент США требует увольнения Мари Йованович – она тогда была американским послом на Украине.

Парнас: Я думаю, самая большая проблема, с которой нужно начать, – это увольнение посла. Она осталась еще с администрации Клинтона.

Трамп: Посла где?

Парнас: Да, она рассказывает всем, подождите, ему будет объявлен импичмент, только подождите. (смех) Парнас: Это невероятно.

Неизвестный собеседник: Ее уберут завтра.

Трамп: Как ее зовут?

Неизвестный собеседник: Я не помню имени.

Трамп: Избавьтесь от нее завтра. Меня это не волнует. Увольте ее завтра же. Окей? Сделайте это.

На пленке, как утверждают СМИ, можно услышать голоса Льва Парнаса и Игоря Фрумана — ключевых свидетелей по делу об импичменте. Ранее Парнас заявлял, что он, будучи соратником адвоката Трампа Руди Джулиани, требовал от президента Украины начать расследование против Джо Байдена — главного конкурента Трампа на предстоящих выборах. По словам адвоката Парнаса, этими записями компромат не ограничивается.

"Мы послали записи в комитет Палаты представителей по разведке. Они тоже касаются ситуации с послом… Я думаю здесь важны несколько аспектов. Президент говорит сам: увольте госпожу посла. Избавьтесь от нее! Это один из первых случаев, когда он пытается уволить посла. Как мне сказал Лев Парнас, он был шокирован тем, что президент может сказать: избавьтесь от нее", — заявил адвокат Парнаса Джозеф Бонди.

Противники Трампа готовы использовать эти записи как доказательство того, что он все же знаком с Парнасом и Фруманом. Хотя президент и отрицал это.

"Республиканцы в Сенате не хотят вызывать свидетелей по делу об импичменте. И сейчас это, должно быть, изменится. Потому что сейчас мы получаем информацию от того, кто скорее всего свидетель! Кто близок к Трампу и вовлечен в эту кампанию по шантажу Украины. Эта запись длится почти полтора часа. Есть весомые доказательства. И если Сенат не заинтересуется ими, это будет судебной ошибкой", — заявил эксперт по международным делам Макс Бут.

Сам Трамп, когда появилась информация о компромате, заявил, что не требовал увольнения посла.

"Я бы такого не сказал. Я мог такое сказать, там был Руди и кто-то еще, но я не я не скрываю это. Я хочу, чтобы у меня были послы, которых выбрал я, и я имею на это право. Я могу назначать и увольнять послов, и это очень важно", — говорит Трамп.

Интересно, что аудиозапись опубликовали почти одновременно со скандалом вокруг госсекретаря Майкла Помпео. Американская журналистка заявила, что он накричал на нее из-за вопроса о бывшем после. Тем временем продолжается процедура импичмента Трампу. Демократы завершили оглашение своей позиции в Сенате. Очередь за адвокатами Трампа.