Гражданин Чехии заразился 2019-nCoV

Во вьетнамском городе Дананге госпитализирован гражданин Чехии: по некоторым данным, у него выявлен коронавирус 2019-nCoV. Чешские дипломаты проверяют эту информацию.

Представители больницы заявили, что сейчас у них в карантине находятся более десяти человек с высокой температурой, у них, по всем признакам, коронавирус. В их числе семеро китайцев, три вьетнамца и один гражданин Чехии. Граждане Китая — туристы, остальные являются сотрудниками гостиниц и аэропортов, которые контактировали с приезжими из КНР.

Как ожидается, заявление по этому поводу в скором времени сделает чешский премьер Андрей Бабиш, пишет РИА Новости.

МИД Чехии 24 января распространил рекомендацию для граждан своей страны воздержаться от поездок в восемь населенных пунктов в китайской провинции Хубэй, где расположен 11-миллионный Ухань (центр вспышки коронавируса).

С 27 января в аэропорту Праги планируется поставить специальные стенды с объявлениями на нескольких языках о том, как должны вести себя пассажиры, предполагающие у себя заболевание коронавирусом, и куда им обратиться.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, 56 человек скончались.