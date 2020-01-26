Новости В мире

Все видео этой рубрики
26 января 202015:35

США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

EPA

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 24 января с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном предупредил его об опасности, связанной с участием китайской корпорации Huawei в строительстве сетей 5G на территории Великобритании. Трамп уверен, пишет газета "Санди таймс", что национальная безопасность Великобритании под угрозой.

Трамп предложил Джонсону создать американо-британский альянс, что совместно запустить пятое поколение мобильной связи, пишет ТАСС. Однако Лондон считает, что реализация этого плана  займет слишком много времени.

Ранее власти UK решили предоставить корпорации Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Официально о своем решении британское правительство объявит 28 января.

Весной прошлого года по решению Трампа американский Минторг внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. С 17 мая 2019 года китайская компания работает в США по временным разрешениям, продлеваемым каждые 90 дней.

Сейчас

15:58

Иссахар попросила Путина о помиловании

15:52

Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

14:47

Гражданин Чехии заразился 2019-nCoV

13:26

Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

13:16

Госпитализация китайцев в Москве: подробности

11:58

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

11:20

Коронавирус 2019-nCoV адаптировался к человеку и усилил способность к передаче

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вирус вырвался за пределы Китая: список стран пополняется

Вирус вырвался за пределы Китая: список стран пополняется

1 час назад
Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

2 часа назад
Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

2 часа назад
Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

12 минут назад
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

1 час назад
Ребенок пострадал в результате хлопка газа в махачкалинской пятиэтажке

Ребенок пострадал в результате хлопка газа в махачкалинской пятиэтажке

42 минуты назад
Жена Игнатьева отреагировала на скандальное видео с ним

Жена Игнатьева отреагировала на скандальное видео с ним

1 час назад
"Обратной дороги нет". Министры рассказали о предстоящей работе

"Обратной дороги нет". Министры рассказали о предстоящей работе

2 часа назад
Компромат на Трампа: украинские бизнесмены советовали уволить посла

Компромат на Трампа: украинские бизнесмены советовали уволить посла

5 часов назад
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

3 часа назад
Голикова признала "много ошибок" при проведении оптимизации здравоохранения

Голикова признала "много ошибок" при проведении оптимизации здравоохранения

2 часа назад
Триумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможных

Триумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможных

10 часов назад
Песков: у Мишустина был определенный карт-бланш на формирование правительства

Песков: у Мишустина был определенный карт-бланш на формирование правительства

2 часа назад
"Золотой орел": у российского кино все получилось

"Золотой орел": у российского кино все получилось

18 часов назад
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

20 часов назад
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
На Алтае сотрудники МЧС и очевидцы спасли иностранцев из опрокинувшегося автобуса

На Алтае сотрудники МЧС и очевидцы спасли иностранцев из опрокинувшегося автобуса

19 минут назад
Федерер в четырех сетах обыграл Фучовича в 1/8 финала Australian Open

Федерер в четырех сетах обыграл Фучовича в 1/8 финала Australian Open

23 минуты назад
США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

28 минут назад
Австрия не хочет играть с Россией в молчанку

Австрия не хочет играть с Россией в молчанку

41 минута назад
Гражданин Чехии заразился 2019-nCoV

Гражданин Чехии заразился 2019-nCoV

53 минуты назад
Вторыгина - Водонаевой: нельзя так говорить про людей

Вторыгина - Водонаевой: нельзя так говорить про людей

57 минут назад
Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев – 11-й

Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев – 11-й

58 минут назад
На видео попал конфликт со стрельбой во дворе жилого дома в Нижневартовске

На видео попал конфликт со стрельбой во дворе жилого дома в Нижневартовске

1 час назад
Боярский без шляпы напугал пользователей "Инстаграма"

Боярский без шляпы напугал пользователей "Инстаграма"

1 час назад
Врачи уточнили, как заменить жир мышцами

Врачи уточнили, как заменить жир мышцами

1 час назад
Песков: между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт

Песков: между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт

2 часа назад
В Астрахани накажут водителя маршрутки, устроившего драку на дороге в центре города

В Астрахани накажут водителя маршрутки, устроившего драку на дороге в центре города

2 часа назад
Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

2 часа назад
Представлена монета, посвященная "разводу" Британии и ЕС

Представлена монета, посвященная "разводу" Британии и ЕС

2 часа назад
Расшифрован геном печеночного сосальщика

Расшифрован геном печеночного сосальщика

2 часа назад
Первая ракетка мира Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира Барти вышла в четвертьфинал Australian Open

2 часа назад
В Алуште обрушившийся дом утащил за собой экскаватор. Видео

В Алуште обрушившийся дом утащил за собой экскаватор. Видео

3 часа назад
Швыткин ответил на призыв Фогго брать пример с России

Швыткин ответил на призыв Фогго брать пример с России

3 часа назад
Цены в Донецке оказались привлекательнее киевских

Цены в Донецке оказались привлекательнее киевских

3 часа назад
Бальбека не впечатлила "колыбельная" Кравчука

Бальбека не впечатлила "колыбельная" Кравчука

3 часа назад
Легковушка сбила пешехода и протаранила столб после аварии в Петербурге

Легковушка сбила пешехода и протаранила столб после аварии в Петербурге

3 часа назад
217 рыбаков сняли с оторвавшейся от берега льдины

217 рыбаков сняли с оторвавшейся от берега льдины

4 часа назад
Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

5 часов назад
Экс-чемпионка UFC Сайборг завоевала пояс Bellator, нокаутировав Бадд

Экс-чемпионка UFC Сайборг завоевала пояс Bellator, нокаутировав Бадд

5 часов назад
МВД: виновником ДТП в Пермском крае был водитель автобуса

МВД: виновником ДТП в Пермском крае был водитель автобуса

5 часов назад
В России назвали самых популярных "европейцев"

В России назвали самых популярных "европейцев"

23 часа назад
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

24.01.2020 09:35
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку