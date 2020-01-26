С Исааком Штокбантом простятся 29-го в театре "Буфф"

Прощание с режиссером, основателем петербургского театра "Буфф" народным артистом России Исааком Штокбантом, который умер 26 января на 95-м году жизни, пройдет 29 января.

Отдать режиссеру последние почести можно будет с 10 утра на Большой сцене театра "Буфф". Затем он будет похоронен на кладбище памяти жертв 9 января, пишет ТАСС.

Исаак Штокбант создал театр "Буфф" в 1983 году. Тут начинали актеры Елена Воробей, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, композитор Игорь Корнелюк. Штокбант, участник Великой Отечественной войны, был также профессором Российского государственного института сценических искусств. Являлся лауреатом многочисленных премий.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал Штокбанта "истинным ленинградцем-петербуржцем": интеллигентным, тонко чувствующим, с прекрасным чувством юмора.